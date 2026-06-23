В ГД предложили бесплатно перевозить к месту отпуска военнослужащих по контракту

«Военная служба по контракту является особым и непростым видом федеральной государственной службы. Для военнослужащих отпуск является основным средством восстановления физических и психологических сил после напряженной работы, связанной с риском для жизни, ненормированным рабочим днем и пребыванием вдали от родных. Так что люди должны иметь возможность отдохнуть — и не тратить свои тяжело заработанные деньги на проезд, чтобы съездить к семьям. Особенно это касается тех, кто защищает нашу Родину на СВО», — заявил ТАСС один из авторов проекта, сенатор Айрат Гибатдинов.