В ГД предложили бесплатно перевозить к месту отпуска военнослужащих по контракту

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Группа парламентариев от КПРФ направила на отзыв в правительство законопроект о введении права на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно для всех военнослужащих по контракту. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.
Льготу на проезд один раз к месту отпуска имеют только те, кто проходит военную службу по контракту в районах Крайнего Севера, отдаленных и других местностях с неблагоприятными климатическими и/или экологическими условиями, а также на территории регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока.
«Военная служба по контракту является особым и непростым видом федеральной государственной службы. Для военнослужащих отпуск является основным средством восстановления физических и психологических сил после напряженной работы, связанной с риском для жизни, ненормированным рабочим днем и пребыванием вдали от родных. Так что люди должны иметь возможность отдохнуть — и не тратить свои тяжело заработанные деньги на проезд, чтобы съездить к семьям. Особенно это касается тех, кто защищает нашу Родину на СВО», — заявил ТАСС один из авторов проекта, сенатор Айрат Гибатдинов.
По мнению авторов инициативы, такое право должно быть гарантировано всем военным контрактникам независимо от места их службы, билеты военнослужащие должны получать для проезда поездом, самолетом, автобусом и водным транспортом.