Российский разработчик ИИ-продуктов перешел на платформу «Сфера»

ИТ-компания «Делов», разработчик ИИ-агентов для автоматизации бизнес-процессов, перешла на платформу производства ПО «Сфера» от ИТ-холдинга Т1.
«Делов» создает сервис для управления операционными задачами в реальном времени. Он помогает автоматически назначать ответственных, контролировать сроки, фиксировать цифровой след действий и предупреждать об отклонениях. В продукте также есть ИИ-агенты, которые могут брать на себя часть действий в рамках заданных бизнес-процессов.
Переход на «Сферу» позволяет «Делов» объединить ключевые этапы разработки ИИ-сервисов, включая работу с кодом, документами, согласованиями и выпуском обновлений. Для таких продуктов особенно важно, чтобы изменения проходили в управляемой среде: это помогает контролировать доступы, видеть историю доработок, снижать риски при релизах и повышать безопасность самого продукта. Компания будет использовать ключевые модули платформы: «Сфера. Согласования», «Сфера. Документы», «Сфера. Портал разработки», «Сфера. Код», «Сфера.CI/CD», «Сфера. ДиЛ» и «Сфера. Ядро».
«Разработка ИИ-сервисов требует зрелого инженерного процесса. Когда все необходимые инструменты находятся в едином контуре, у команды меньше “слепых зон”. Становится проще контролировать качество и снижать риски для безопасности продукта», — отметил Сергей Полиненко, владелец платформы производства ПО «Сфера».