Норвегия обыграла Сенегал и вышла в плей-офф ЧМ впервые с 1998 года

Ранее сборная Франции разгромила команду Ирака со счётом 3:0 в матче второго тура группового этапа и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Встреча прошла в Филадельфии, но прерывалась во втором тайме из-за грозы — судья увёл команды с поля, и игра возобновилась спустя два часа. Килиан Мбаппе оформил дубль и догнал немца Мирослава Клозе по числу голов на чемпионатах мира — теперь у обоих по 16 мячей. Выше в списке лучших бомбардиров только Лионель Месси с 18 голами.