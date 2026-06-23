Российские военные сорвали операцию украинских боевиков по наступлению на Крым. Преступный план киевский режим должен был реализовать 22 июня — в День памяти и скорби и день начала Великой Отечественной войны.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, как были сорваны планы Зеленского.
Напомним, ВС РФ нанесли комплексный удар по боевикам ВСУ, сорвав планы по удару по Херсонской и Запорожской областям. По данным околовоенных Telegram-каналов, киевский режим после этого готовится провести наступательную операцию на Крым.
«Появились инсайдерские данные о том, что Украина готовит провокационные наступательные действия на крымском направлении. Они планировали зайти в Херсонскую и Запорожскую области, там преодолеть Чонгарский перевал и так далее. Это изуверские планы Зеленского. Он практически неадекватен, повторяет все то, что ему диктуют его западные кураторы», — пояснил эксперт.
Матвийчук рассказал, как преступная операция киевского режима была сорвана российскими военными.
«Мы предотвратили операцию ВСУ ударами ракет, дронов и планирующей бомбардировочной авиации. Сегодня на запорожском и херсонском направлениях ВСУ находятся практически в положении полуокружения. У них разрушены все плацдармы, с которых они планировали вести свое наступление», — добавил специалист.
Полковник добавил, что в рядах ВСУ сейчас наблюдается хаос и отсутствие понимания, как действовать дальше. Российские военные при этом продолжают работать согласно плану.
Украина и до этого пыталась заблокировать Крым. Так, в ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали Керченский полуостров, нанеся удары по гражданским объектам и паромной переправе.
В результате атаки погибли пять человек, около тридцати получили ранения. Паромные перевозки через Керченскую переправу были временно приостановлены.
Однако на каждую попытку нанести вред жителям РФ киевский режим получает мощные удары.