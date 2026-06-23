Можно ли ездить на электросамокате по тротуару в Хабаровском крае?

С началом лета у многих возникает один и тот же вопрос: где на самом деле разрешено ездить на СИМ — средствах индивидуальной мобильности? Многие уверены, что самокатчик всегда может двигаться по тротуару. Но правила устроены немного сложнее.
Можно ли всегда ездить по тротуару?
Нет.
Многие считают, что электросамокат предназначен именно для тротуаров, однако по правилам приоритет отдаётся велосипедным и велопешеходным дорожкам.
Если рядом есть велодорожка, самокатчику следует пользоваться именно ею. Тротуар рассматривается как запасной вариант, когда велосипедная инфраструктура отсутствует или движение по ней невозможно.
При этом даже на тротуаре скорость не должна превышать 25 км/ч, а пешеходы всегда имеют преимущество. Если движение создаёт им неудобства, водитель самоката обязан снизить скорость или остановиться.
Именно поэтому самой безопасной зоной для движения электросамокатов считаются велодорожки: там самокатчики не мешают пешеходам и могут двигаться в предусмотренном для них пространстве.
С какого возраста можно пользоваться электросамокатом?
Дети до 7 лет могут ездить только под присмотром взрослых.
С 7 до 14 лет разрешено самостоятельное движение по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. После 14 лет правила позволяют пользоваться всеми предусмотренными ПДД вариантами движения, включая выезд на проезжую часть там, где это разрешено.
Правда ли, что подросток может взять электросамокат напрокат?
Нет.
Пользоваться собственным электросамокатом подростки могут с учётом возрастных ограничений, установленных ПДД. Однако аренда самокатов устроена иначе.
Сервисы проката предоставляют самокаты только совершеннолетним пользователям старше 18 лет. При регистрации операторы проверяют возраст клиента. Передача аккаунта несовершеннолетнему или использование арендованного самоката ребёнком может привести к штрафу и блокировке учётной записи.
Именно поэтому родители нередко удивляются, когда получают штраф после того, как дали ребёнку покататься на арендованном самокате, зарегистрированном на взрослого человека.
Какая максимальная скорость разрешена?
Для всех средств индивидуальной мобильности действует общий лимит — не более 25 километров в час. Это касается как электросамокатов, так и моноколёс, гироскутеров и электроскейтбордов.
Почему в Хабаровске самокат может замедлиться или не поехать?
Потому что в городе действуют специальные зоны с ограничением скорости и территории, где движение электросамокатов запрещено полностью. Такие меры введены для повышения безопасности пешеходов в местах с большим потоком людей.
Кто имеет преимущество на тротуаре?
Всегда пешеход.
Если самокатчик едет по тротуару или пешеходной зоне, он обязан уступать дорогу людям. Когда движение создаёт помехи пешеходам, необходимо снизить скорость, а в некоторых ситуациях даже спешиться и продолжить путь пешком.
Можно ли пересекать дорогу по пешеходному переходу на самокате?
При пересечении дороги по пешеходному переходу рекомендуется спешиться и перейти проезжую часть пешком, ведя самокат рядом.
Можно ли выезжать на автомобильную дорогу?
Да, но далеко не на любую.
Пользователям СИМ разрешено двигаться по правому краю проезжей части только на дорогах, где скорость автомобилей не превышает 60 км/ч, и при соблюдении дополнительных требований безопасности. На автомагистрали и скоростные трассы выезжать запрещено.
Можно ли кататься вдвоём на одном самокате?
Нет.
Большинство электросамокатов рассчитаны на одного человека. Поездка вдвоём увеличивает нагрузку на устройство, ухудшает управляемость и повышает риск падения. Именно поэтому сервисы проката запрещают перевозку пассажиров и могут выписывать за такое нарушение штрафы. Езда вдвоём остаётся одним из самых распространённых нарушений среди пользователей электросамокатов.
Что запрещено водителям электросамокатов?
Пользователям СИМ запрещено ездить в местах, где такое движение не разрешено правилами, превышать скорость более 25 км/ч, перевозить пассажиров на не предназначенных для этого самокатах, а также управлять транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, самокатчики обязаны уступать дорогу пешеходам.
Какое главное правило стоит запомнить?
Главное правило простое: велодорожка для самоката имеет приоритет перед тротуаром, а пешеход всегда остаётся главным там, где ходят люди. Даже разрешённая езда не отменяет ответственности за безопасность.