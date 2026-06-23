Россияне готовы заплатить за подержанный автомобиль не больше 2 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большинство российских автолюбителей — 55% — готовы заплатить за подержанную машину не более 2 миллионов рублей.
Таковы результаты опроса автомобильного портала «Дром», пишет РИА Новости.
31% респондентов готовы купить авто с пробегом за 2,5 миллиона рублей и выше. Из них 17% сказали, что купят такое авто максимум за 2,5−3 миллиона рублей. Еще 14% ответили «4−6 миллиона рублей».
Среди регионов страны максимум 1 миллион рублей за машину с пробегом готовы заплатить в Крыму (43%), в Башкирии (41%) и в Ростовской области (40%). Не больше 2 миллионов рублей за подержанную машину отдадут чаще в Татарстане (36%), в Хакасии (35%) и в Воронежской области (34%). Около 2,5−3 миллиона рублей готовы заплатить на Сахалине (30%), в Ленинградской области и в Красноярском крае (по 22%).