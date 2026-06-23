Россияне готовы заплатить за подержанный автомобиль не больше 2 млн рублей

Среди регионов страны максимум 1 миллион рублей за машину с пробегом готовы заплатить в Крыму (43%), в Башкирии (41%) и в Ростовской области (40%). Не больше 2 миллионов рублей за подержанную машину отдадут чаще в Татарстане (36%), в Хакасии (35%) и в Воронежской области (34%). Около 2,5−3 миллиона рублей готовы заплатить на Сахалине (30%), в Ленинградской области и в Красноярском крае (по 22%).