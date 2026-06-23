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Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Ограничения вводили шесть раз за последние сутки.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Проезд автомобилей по Крымскому мосту вновь открыт. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

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