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Франция обыграла Ирак со счетом 3:0 на ЧМ-2026

Сборная Франции победила команду Ирака со счетом 3:0 на чемпионате мира по футболу. Сборная Франции обеспечила себе выход в плей-офф турнира. По итогам встречи положение в группе I: Франция (6 очков в 2 матчах), Норвегия (3;1), Сенегал (0;1), Ирак (0;2).

Сборная Франции победила команду Ирака со счетом 3:0 на чемпионате мира по футболу. Сборная Франции обеспечила себе выход в плей-офф турнира. По итогам встречи положение в группе I: Франция (6 очков в 2 матчах), Норвегия (3;1), Сенегал (0;1), Ирак (0;2).

В составе сборной Франции голы забили: Килиан Мбаппе, который оформил дубль в своем 100-м матче на международной арене, и Усман Дембеле. Из-за непогоды встреча была отложена на два часа во время перерыва. Главным арбитром матча выступил Дрю Фишер из Канады.

Матч проходил на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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