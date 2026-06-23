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Жители Красноярска ко Дню молодёжи могут выбрать музыкальную композицию для боя курантов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. День молодёжи в Красноярске пройдет 27 июня. Основная часть фестиваля состоится в Татышев-парке и завершится возле Красноярской краевой филармонии.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. День молодёжи в Красноярске пройдет 27 июня. Основная часть фестиваля состоится в Татышев-парке и завершится возле Красноярской краевой филармонии.

Территорию Татышев-Парка разделят на несколько тематических пространтсв:

В зоне «Мечта» пройдет выставка видеоигр и работ нейросетевых художников.

На Площадке «Гордость» состоится встреча с участниками СВО, спасателями и врачами.

В пространстве «Единство» представят творчество мастеров, ремёсла и культуру народов России.

Сектор «Молодость» будет расположен на главной сцене возле Красноярской краевой филармонии, где пройдут музыкальные выступления молодых артистов и приглашенного гостя DJ Smash.

Программа фестиваля:

С 12:00 открываются тематические пространства в Татышев-Парке.

В 15:00 начнётся презентация арт-инсталяции «Знамя гордости».

С 19:00 стартует показ фильма под открытым небом.

В 19:30 — караоке с оркестром.

С 21:00 возле Красноярской краевой филармонии начнутся выступления молодых музыкантов и DJ Smash.

В городе Лесосибирске в 20:15 на площади имени Н. Т. Колпакова выступит группа «Мохито».

День молодёжи завершится общероссийской акцией, к которой присоединится и Красноярск. Участники фестиваля «День молодёжи — 2026» по всей стране зажгут фонарики. Событие планируют внести в Книгу рекордов России.

Еще один подарок для жителей города — в День молодёжи городские часы сменят свою привычную мелодию. Выбрать одну из трех композиций для боя курантов можно прямо сейчас в группе в ВКонтакте «Твоё время».

Вход на фестиваль свободный. Для посещения выступления DJ Smash потребуется бесплатный билет. Получить его можно на официальном сайте «Молодежь России».