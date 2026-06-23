Эксперт Логинов: 45% россиян без диплома довольны своим материальным статусом

По словам эксперта, россияне с вузовским дипломом значительно реже сталкиваются с материальными лишениями и обладают большей устойчивостью на рынке труда. Они также имеют больше потребительских возможностей — только 25% вынуждены при регулярных покупках ориентироваться исключительно на цену, тогда как среди тех, кто не окончил вуз, этот показатель достигает 36%, подчеркнул Логинов.