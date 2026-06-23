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Эксперт Логинов: 45% россиян без диплома довольны своим материальным статусом

Среди граждан с высшим образованием этот показатель достигает 60%, сообщил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Среди россиян с высшим образованием 60% считают свое материальное положение достаточно благополучным, среди тех, у кого нет высшего образования, так думают 45%. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Дмитрий Логинов.

«60% обладателей вузовского диплома характеризуют свой материальный статус как относительно благополучный, тогда как среди россиян без высшего образования этот показатель составляет 45%», — сообщил Логинов.

По словам эксперта, россияне с вузовским дипломом значительно реже сталкиваются с материальными лишениями и обладают большей устойчивостью на рынке труда. Они также имеют больше потребительских возможностей — только 25% вынуждены при регулярных покупках ориентироваться исключительно на цену, тогда как среди тех, кто не окончил вуз, этот показатель достигает 36%, подчеркнул Логинов.

Эксперт также указал на отсутствие существенных различий в самооценке стабильности своей занятости между работниками с высшим образованием и без него. Это свидетельствует о том, что в условиях современной экономики высшее образование не создает дополнительных рисков потери работы, сохраняя свою защитную функцию, добавил Логинов.

«Около 25% россиян ожидают улучшения собственного материального статуса в ближайшем будущем (на горизонте 2026 года), а доля негативных оценок в этом отношении несколько ниже, что свидетельствует о сохранении оптимистичных настроений в достаточно массовых группах общества (как среди имеющих высшее образование, так и без него)», — сказал Логинов.