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МИД Ирана: Завершена подготовка к следующему этапу переговоров с США

Казем Гарибабади рассказал, кто примет участие в очередном этапе переговоров США и Ирака.

Источник: Комсомольская правда

Подготовка к следующему этапу переговоров США и Ирана на высоком уровне завершена. Об этом информировал замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

«Гарибабади объявил об успешном завершении технических переговоров четырех стран и завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне», — сказано в сюжете телеканала Press TV.

В переговорах примут участие спикер парламента Ирана и глава внешнеполитического ведомства. США представит вице-президент. Также в переговорах будут участвовать главы правительств Пакистана и Катара.

Напомним, начавшиеся в воскресенье в швейцарском Бюргенштоке американо-иранские переговоры прерваны после шести часов острых дискуссий. Делегация Исламской республики, ушла из-за стола в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа.

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