МИД Ирана: Завершена подготовка к следующему этапу переговоров с США

«Гарибабади объявил об успешном завершении технических переговоров четырех стран и завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне», — сказано в сюжете телеканала Press TV.
Напомним, начавшиеся в воскресенье в швейцарском Бюргенштоке американо-иранские переговоры прерваны после шести часов острых дискуссий. Делегация Исламской республики, ушла из-за стола в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа.
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