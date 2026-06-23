«Полёт» продолжается: ЦИТ-Строй готовит площадку под новый ЖК в Хабаровске

— Мы постарались найти площадку где-то поблизости. В этом же районе, примерно в километре отсюда, есть капитальный ГСК. Рядом под гаражи расчищена площадка, выполнены отсыпка и утрамбовка. Мы всё сделали за свой счёт, — рассказал директор муниципального оператора КРТ ООО «ЦИТ-ИНВЕСТ» Вадим Квасницкий. — Первоначально площадку отвели у краевого цирка, но мы, понимая, что это слишком далеко от старого места, нашли для владельцев гражей более приемлимый вариант.