Ушел из жизни Михаил Ножкин: легендарный актер фильмов «Хождение по мукам» и «Ошибка резидента»

Ножкин был женат на Ларисе Голубиной 45 лет. В 1959 году они поженились, и вскоре Лариса забеременела, но ребенка сохранить не удалось. Врачи сообщили, что она больше не сможет иметь детей. Лишь спустя годы открылась еще одна страница биографии Ножкина. В 2019 году стало известно, что у артиста есть внебрачный сын.