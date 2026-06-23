Харьков пылает в ответ на атаки РФ: главная новость СВО 23 июня

Украину накрыла волна мощных ударов. После налетов беспилотников на российские регионы ВСУ бегут в панике от ответного удара.
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара.
Напомним, за последние сутки на территории Украины прогремели десятки мощных взрывов. Под удар попали объекты украинских боевиков в Харьковской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской областях.
В Харьковской области 21 и 22 июня взрывы были зафиксированы в районе поселка Боровая, в Купянском районе, Балаклее, в окрестностях Казачьей Лопани.
Всего, по данным околовоенных Telegram-каналов, в Харьковской области за сутки было нанесено не менее семи ударов УМПК и минимум 65 ударов БПЛА.
В середине дня 22 июня появилась информация, что в северной части региона зафиксирован массированный налет FPV-дронов. О последствиях пока не сообщалось.
Лебедев, комментируя эти удары, указал на важную деталь.
«Работали не дальнобойными, а фронтовой артиллерией и БПЛА, значит, цели небольшие, но мешающие продвижению противника», — пояснил Лебедев.
По его словам, под удар в регионе попали склады боеприпасов ВСУ, ПВО, ремонтные мощности, пункты временного размещения боевиков.
Мощные взрывы сотрясали Украину и за день до этого. Многочисленные удары по ВСУ были нанесены 21 июня в ответ на попытку атаковать Крым. После ударов по Керченскому полуострову погибли минимум четыре человека.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что под удар попали складские помещения с военной техникой, различные тыловые объекты ВСУ, в том числе связанные с логистикой, а также транспортные средства, платформы, дальномеры для перевозки тяжелой военной и специальной техники.