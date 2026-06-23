38 летняя хабаровчанка украла 1,66 млн рублей с карты знакомого

В Хабаровске полицейские задержали 38 летнюю ранее судимую женщину, подозреваемую в краже более 1 660 000 рублей с банковской карты знакомого. Потерпевший передал ей карту, пин код и пароль от мобильного банка во время совместного употребления алкоголя, а после засыпания обнаружил пропажу, сообщает официальный канал’Полиция Хабаровского края«. Подробнее — в материале “Комсомольской правды” — Хабаровск.