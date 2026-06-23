Суд арестовал виновника ДТП, в котором погибли две девушки в Красноярске

Берёзовский районный суд Красноярского края арестовал на два месяца водителя, обвиняемого в смертельном ДТП, в котором погибли две несовершеннолетние девушки. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края.
Под стражу отправлен гражданин Кыргызстана. Суд согласился с доводами следствия: подозреваемый может скрыться, так как не имеет постоянной регистрации в России, а срок его пребывания в стране истекает 22 августа.
Напомним, авария произошла 17 июня в микрорайоне Берёзовка. 19-летний водитель ВАЗ-2107 при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом. В результате погибли две пассажирки — 15 и 16 лет. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае 12-летний мальчик на байке врезался в кроссовер и погиб.