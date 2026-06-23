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Более 200 молодых пограничников получили погоны в Хабаровске

После вручения погон молодые офицеры прошли торжественным маршем по плацу.

В Хабаровске выпускникам пограничного института ФСБ России вручили первые офицерские погоны. Дипломы и звания получили более 200 молодых лейтенантов, сообщили в пресс-службе Хабаровского пограничного института ФСБ России.

Церемония прошла в краевом центре. Выпускников поздравил вице-губернатор Артём Мельников, который передал им обращение губернатора Дмитрия Демешина.

За плечами курсантов остались годы учёбы, полевые выходы, тактические занятия и подготовка к службе на границе. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес преподавателей института и родителей выпускников.

Лучших выпускников, которые показали высокие результаты в учёбе и спорте, отметили ведомственными наградами. После вручения погон молодые офицеры прошли торжественным маршем по плацу.

Теперь лейтенантов ждёт распределение в подразделения Пограничной службы ФСБ России: они будут служить на участках государственной границы и в органах безопасности.