«Книга Памяти города Хабаровска» продолжает пополняться новыми именами

В Хабаровске продолжается работа по пополнению «Книги Памяти». В базу уже внесены 40 тысяч имен участников Великой Отечественной войны. Местные жители могут поделиться информацией о своих родственниках, которые воевали, родились в Хабаровске, призывались из города или жили здесь после войны. На сайте «Книги» также есть разделы «Хабаровск — город воинской славы» и «Места памяти». Они рассказывают о жизни краевой столицы в военные годы и о сохранившихся памятниках того времени. Самый обширный раздел — «Участники войны», он постоянно дополняется. Для добавления информации о родственнике необходимо заполнить форму обратной связи на сайте. Параллельно при правительстве края работает группа по восстановлению имен защитников Отечества и корректировке надписей на пилонах мемориала «Вечный огонь».