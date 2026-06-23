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В Хабаровском крае дорогу к дому разбили при ремонте труб

Проверка показала, что ресурсоснабжающая организация ремонтировала сети в рамках инвестиционной программы по модернизации водоснабжения.

В Ванинском районе после вмешательства прокуратуры восстановили дорогу к многоквартирному дому в посёлке Октябрьский. Покрытие повредили во время работ на трубах холодного водоснабжения, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Проверка показала, что ресурсоснабжающая организация ремонтировала сети в рамках инвестиционной программы по модернизации водоснабжения. Во время этих работ была повреждена единственная автомобильная дорога, которая ведёт к жилому дому.

Прокурор Ванинского района внёс представление директору организации и потребовал устранить нарушение правил благоустройства. После этого дефекты дорожного покрытия оперативно исправили.

Сотрудника, который отвечал за контроль во время работ, привлекли к дисциплинарной ответственности.