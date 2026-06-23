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На улице Высотной светофор «заговорил» для пешеходов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице Высотной начал работу светофор с голосовым сопровождением для пешеходов. Устройство сообщает, когда переходить дорогу безопасно, а также предупреждает о включении запрещающего сигнала. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице Высотной начал работу светофор с голосовым сопровождением для пешеходов. Устройство сообщает, когда переходить дорогу безопасно, а также предупреждает о включении запрещающего сигнала. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.

Новая звуковая навигация призвана помочь слабовидящим и незрячим людям лучше ориентироваться в городской среде и безопасно пересекать проезжую часть.

Специальное речевое устройство установили в сотрудничестве с Красноярской краевой организацией «Всероссийское общество слепых». Место для его размещения выбрали неслучайно: рядом с остановкой общественного транспорта находится социальное учреждение для пожилых и маломобильных граждан.

В настоящее время светофор работает в тестовом режиме. Специалисты планируют оценить эффективность нововведения и его востребованность среди жителей.