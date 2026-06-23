На улице Высотной светофор «заговорил» для пешеходов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице Высотной начал работу светофор с голосовым сопровождением для пешеходов. Устройство сообщает, когда переходить дорогу безопасно, а также предупреждает о включении запрещающего сигнала. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.