В Хабаровске забили пробную сваю для будущего небоскрёба «Хабаровск-Сити»

В Хабаровске на площадке будущего «Хабаровск-Сити» установили пробную сваю. Так в краевой столице начали проверку грунтов перед проектированием крупного городского района, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
Проект рассчитан на территорию вдоль Амура протяжённостью около 2,5 километра. Общая площадь застройки должна составить примерно 1,5 млн квадратных метров: почти 900 тысяч придётся на жильё, около 400 тысяч — на деловые и коммерческие объекты, ещё 110 тысяч — на социальную инфраструктуру.
В новом районе планируют построить три школы на 1100 мест каждая, четыре детских сада почти на 1,5 тысячи мест и поликлинику на 350 посещений в смену. Также в проект входят финансово-деловой центр с шестью башнями, конгрессно-выставочный центр, спортивно-развлекательный комплекс, детская яхтенная школа и гостиница.
Часть объектов появится на искусственных земельных участках, для этого затон собираются частично засыпать. Сейчас готовят разрешительную документацию, а в конце августа — начале сентября власти края планируют протестировать специальную технику; основные работы намечены на 2027 год.
«После установки пробной сваи будут проведены испытания грунтов для определения несущей способности, а затем начнётся проектирование и появятся укрупнённые графики строительства», — рассказал министр строительства края Александр Мелихов.
По плану основные работы по «Хабаровск-Сити» должны завершить к 2032 году, часть объектов — к 2035-му. Проект входит в долгосрочный план развития Хабаровской городской агломерации.