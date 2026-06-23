В Хабаровске забили пробную сваю для будущего небоскрёба «Хабаровск-Сити»

В новом районе планируют построить три школы на 1100 мест каждая, четыре детских сада почти на 1,5 тысячи мест и поликлинику на 350 посещений в смену. Также в проект входят финансово-деловой центр с шестью башнями, конгрессно-выставочный центр, спортивно-развлекательный комплекс, детская яхтенная школа и гостиница.