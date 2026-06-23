В Красноярске на улице Высотной появился «говорящий» светофор

Светофор на улице Высотной в Красноярске оснастили голосовым помощником. Теперь устройство сообщает пешеходам, когда переход разрешён, а когда горит красный свет, что значительно облегчает ориентирование на дороге для слабовидящих людей. Установку специального речевого устройства на дорожный объект выполнили совместно с Красноярской краевой организацией «Всероссийское общество слепых». Место выбрано не случайно: рядом находятся автобусная остановка и социальное учреждение для пожилых и маломобильных граждан, пояснил глава Красноярска Сергей Верещагин. Светофор работает в тестовом режиме для оценки его эффективности и целесообразности установки аналогичных объектов на других участках дорог города. В городе продолжится монтаж и уже привычных звуковых светофоров. В прошлом году они появились на перекрёстках улиц Судостроительной, Лесников, Киренского, Шахтёров и проспекта Мира, — отметил Сергей Верещагин.