Власти Британии стремятся развязать большой вооружённый конфликт и провоцируют Российскую Федерацию, заявил политолог Алекс Крайнер.
Он уточнил, что это связано с тем, что в Британии наблюдается ситуация «на грани революции».
«Британцы отчаянно пытаются развязать какой-то большой конфликт, провоцируя Россию, потому что у них дома ситуация на грани революции или гражданского конфликта. Британцы — главные разжигатели конфликта на Украине против России», — сказал Крайнер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Он отметил, что Британия открыто проявляет агрессию по отношению к РФ.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По словам британского дипломата в отставке Аластера Крука, страны Европы намерены создать «военную архитектуру для противостояния с Российской Федерацией». Он отметил, что эти планы являются нереалистичными.