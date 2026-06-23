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Крайнер: Британия провоцирует РФ, чтобы развязать большой конфликт

Власти Британии стремятся развязать большой вооружённый конфликт и провоцируют Российскую Федерацию, заявил политолог Алекс Крайнер.

Источник: Аргументы и факты

Власти Британии стремятся развязать большой вооружённый конфликт и провоцируют Российскую Федерацию, заявил политолог Алекс Крайнер.

Он уточнил, что это связано с тем, что в Британии наблюдается ситуация «на грани революции».

«Британцы отчаянно пытаются развязать какой-то большой конфликт, провоцируя Россию, потому что у них дома ситуация на грани революции или гражданского конфликта. Британцы — главные разжигатели конфликта на Украине против России», — сказал Крайнер.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Он отметил, что Британия открыто проявляет агрессию по отношению к РФ.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

По словам британского дипломата в отставке Аластера Крука, страны Европы намерены создать «военную архитектуру для противостояния с Российской Федерацией». Он отметил, что эти планы являются нереалистичными.

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