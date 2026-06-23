Врач Соколова рассказала, какие диагнозы может ставить ИИ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Искусственный интеллект дает довольно точные результаты при постановке диагнозов, но может путаться при сложных или нетипичных состояниях. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразила доцент кафедры клинической лабораторной диагностики ИНОПР, доцент ДПО Пироговского университета Наталья Соколова.
«Несмотря на впечатляющие возможности, нейросети пока не могут гарантировать безошибочную интерпретацию медицинских данных. Например, в одном из исследований оценивалась способность искусственного интеллекта расшифровывать анализы, связанные с работой щитовидной железы. Оказалось, что чат-боты достаточно уверенно справляются с типичными случаями, однако начинают ошибаться при более сложных или нетипичных состояниях. Особенно часто трудности возникали при редких формах заболеваний и ситуациях, когда диагноз нельзя установить только по одному показателю. Кроме того, не все рекомендации, которые получали пациенты, специалисты сочли безопасными. Другими словами, нейросеть может правильно заметить отклонение, но неправильно оценить его серьезность или предложить недостаточно точные дальнейшие действия», — сказала Соколова.
Она добавила, что, согласно исследованиям, врачи, которые работают с нейросетями, не показывают статистически значимого преимущества по сравнению с коллегами, использующими обычные профессиональные ресурсы. Однако сама языковая модель, решающая задачи самостоятельно по заранее подготовленному алгоритму, демонстрирует очень высокий уровень точности. Эксперты объясняют это тем, что многие врачи пока не умеют эффективно взаимодействовать с подобными системами. Ведь при работе с нейросетями от того, насколько правильно сформулирован запрос, напрямую зависит качество ответа. Соколова также отметила, что качество интерпретации анализов сильно зависит от конкретной модели искусственного интеллекта.
«Искусственный интеллект не видит полной картины состояния пациента. Врач учитывает не только результаты лабораторных исследований, но и жалобы, историю болезни, сопутствующие заболевания, результаты осмотра и множество других факторов. Даже если показатели в анализах выглядят тревожно, они не всегда означают наличие заболевания. И наоборот, иногда относительно небольшие отклонения могут сигнализировать о серьезной проблеме. Поэтому нейросеть способна помочь разобраться в медицинских терминах и подготовиться к консультации, но не заменить профессиональную оценку специалиста», — сказала эксперт.
Соколова также подчеркнула, что использовать ИИ для интерпретации анализов все же можно, но важно воспринимать ответ как справочную информацию, а не как диагноз, не начинать лечение на основании рекомендаций чат-бота и обязательно консультироваться с врачом.