Врач Соколова рассказала, какие диагнозы может ставить ИИ

«Несмотря на впечатляющие возможности, нейросети пока не могут гарантировать безошибочную интерпретацию медицинских данных. Например, в одном из исследований оценивалась способность искусственного интеллекта расшифровывать анализы, связанные с работой щитовидной железы. Оказалось, что чат-боты достаточно уверенно справляются с типичными случаями, однако начинают ошибаться при более сложных или нетипичных состояниях. Особенно часто трудности возникали при редких формах заболеваний и ситуациях, когда диагноз нельзя установить только по одному показателю. Кроме того, не все рекомендации, которые получали пациенты, специалисты сочли безопасными. Другими словами, нейросеть может правильно заметить отклонение, но неправильно оценить его серьезность или предложить недостаточно точные дальнейшие действия», — сказала Соколова.