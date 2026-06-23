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Новая договоренность США и Ирана: чем займутся четыре будущие рабочие группы

Иран и США договорились создать четыре рабочие группы на переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Иран и США договорились сформировать четыре профильные рабочие группы. Об этом со ссылкой на замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади сообщает телеканал Press TV.

«Были созданы четыре специализированные рабочие группы: рабочая группа по прекращению санкций, рабочая группа по ядерной тематике, рабочая группа по реконструкции и экономическому развитию и рабочая группа по мониторингу и осуществлению», — передает телеканал.

Замглавы МИД Ирана уточнил, что подготовка к следующему этапу переговоров завершена. Встреча пройдет на высоком уровне — ожидается участие спикера парламента ИРИ Галибафа, главы иранского МИД Аракчи, вице-президента США Вэнса, а также премьер-министров Пакистана и Катара.

Первый раунд технических переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился в ночь на понедельник. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что в результате беседы удалось добиться снятия ограничений на экспорт иранской нефти, разморозки части активов и запуска плана восстановления республики.

В свою очередь президент США Дональд Трамп четко обозначил свою позицию. Американский лидер готов допустить экономическую катастрофу, чтобы оставить Иран без ядерного оружия.

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