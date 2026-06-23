Новая договоренность США и Ирана: чем займутся четыре будущие рабочие группы

Первый раунд технических переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился в ночь на понедельник. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что в результате беседы удалось добиться снятия ограничений на экспорт иранской нефти, разморозки части активов и запуска плана восстановления республики.