Новая договоренность США и Ирана: чем займутся четыре будущие рабочие группы

«Были созданы четыре специализированные рабочие группы: рабочая группа по прекращению санкций, рабочая группа по ядерной тематике, рабочая группа по реконструкции и экономическому развитию и рабочая группа по мониторингу и осуществлению», — передает телеканал.
Первый раунд технических переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился в ночь на понедельник. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что в результате беседы удалось добиться снятия ограничений на экспорт иранской нефти, разморозки части активов и запуска плана восстановления республики.
В свою очередь президент США Дональд Трамп четко обозначил свою позицию. Американский лидер готов допустить экономическую катастрофу, чтобы оставить Иран без ядерного оружия.