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Одесса и Днепр в огне после взрыва нефти: главная новость СВО 23 июня

В Одесской и Днепропетровской областях прогремели мощные взрывы. Что стало целью удара — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской и Одесской областях прогремели мощные взрывы. Боевики ВСУ парализованы из-за проблем с горючим.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какие проблемы ждут ВСУ.

Напомним, в Одесской области за последние сутки прогремело несколько взрывов. Один из ударов пришелся на нефтехранилище ВСУ На опубликованных в сети кадрах зафиксированы разрушенные и горящие объекты, которые боевики использовали в своих целях.

В частности, под удар попали объекты боевиков в районе Затоки и в селе Маяки. Лебедев, комментируя эти удары, рассказал, какие последствия ждут ВСУ.

«Без горюче-смазочных материалов армия не работает. В Одесской области нефтехранилище не одно и даже не десяток, отработать надо все сразу для получения эффекта», — пояснил эксперт.

По его словам, удары в Одесской области также наносились по портовой инфраструктуре, складам военного назначения, морской логистике. Лебедев подчеркнул, что даже единичные удары влияют на устойчивость внешних цепочек поставок.

Не менее мощные удары гремели в течение суток в Днепропетровской области. Один из интенсивных взрывов был зафиксирован в Павлограде. На опубликованных в сети кадрах заметен гигантский столб дыма.

Лебедев отметил, что в этом регионе под удар попали по большей части те объекты ВСУ, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения.

Ранее Сергей Лебедев рассказал о последствиях взрывов в Харьковской области.

Взрывы были зафиксированы в населенных пунктах Золочев, Старый Салтов, Богодухов, в Волчанском районе, на станции Лозовая, а также в самом Харькове. Удары наносились авиабомбами и беспилотниками.

По словам подпольщика, в Старом Салтове под удар попали дроноводы и наемники из Южный Америки. Под Волчанском — подкрепления ВСУ.