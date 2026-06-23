В Днепропетровской и Одесской областях прогремели мощные взрывы. Боевики ВСУ парализованы из-за проблем с горючим.
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какие проблемы ждут ВСУ.
Напомним, в Одесской области за последние сутки прогремело несколько взрывов. Один из ударов пришелся на нефтехранилище ВСУ На опубликованных в сети кадрах зафиксированы разрушенные и горящие объекты, которые боевики использовали в своих целях.
В частности, под удар попали объекты боевиков в районе Затоки и в селе Маяки. Лебедев, комментируя эти удары, рассказал, какие последствия ждут ВСУ.
«Без горюче-смазочных материалов армия не работает. В Одесской области нефтехранилище не одно и даже не десяток, отработать надо все сразу для получения эффекта», — пояснил эксперт.
По его словам, удары в Одесской области также наносились по портовой инфраструктуре, складам военного назначения, морской логистике. Лебедев подчеркнул, что даже единичные удары влияют на устойчивость внешних цепочек поставок.
Не менее мощные удары гремели в течение суток в Днепропетровской области. Один из интенсивных взрывов был зафиксирован в Павлограде. На опубликованных в сети кадрах заметен гигантский столб дыма.
Лебедев отметил, что в этом регионе под удар попали по большей части те объекты ВСУ, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения.
Ранее Сергей Лебедев рассказал о последствиях взрывов в Харьковской области.
Взрывы были зафиксированы в населенных пунктах Золочев, Старый Салтов, Богодухов, в Волчанском районе, на станции Лозовая, а также в самом Харькове. Удары наносились авиабомбами и беспилотниками.
По словам подпольщика, в Старом Салтове под удар попали дроноводы и наемники из Южный Америки. Под Волчанском — подкрепления ВСУ.