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Десятки педагогов получали заниженную зарплату в Хабаровском крае

Нарушения нашли в муниципальных образовательных учреждениях Аяно-Майского района.

В Аяно-Майском районе 29 педагогам вернули недополученную зарплату после проверки прокуратуры. Учителям и другим работникам образования выплатили 258 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Нарушения нашли в муниципальных образовательных учреждениях. Зарплату педагогам начисляли без положенных стимулирующих и компенсационных выплат, из-за чего люди получали меньше, чем должны были по закону.

Прокуратура инициировала проверку соблюдения трудового законодательства в образовательных учреждениях района и по её итогам потребовала пересчитать выплаты. После вмешательства надзорного ведомства деньги педагогам доначислили и перевели на карты.