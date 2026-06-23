Десятки педагогов получали заниженную зарплату в Хабаровском крае

В Аяно-Майском районе 29 педагогам вернули недополученную зарплату после проверки прокуратуры. Учителям и другим работникам образования выплатили 258 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Нарушения нашли в муниципальных образовательных учреждениях. Зарплату педагогам начисляли без положенных стимулирующих и компенсационных выплат, из-за чего люди получали меньше, чем должны были по закону.
Прокуратура инициировала проверку соблюдения трудового законодательства в образовательных учреждениях района и по её итогам потребовала пересчитать выплаты. После вмешательства надзорного ведомства деньги педагогам доначислили и перевели на карты.