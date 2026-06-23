«Хабаровские авиалинии» зафрахтовали Ан-28 для рейсов в отдаленные села

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» заключила договор фрахта двухмоторного самолета Ан-28 до конца 2026 года. Новое воздушное судно будет выполнять рейсы между Николаевском-на-Амуре, Аяном и поселком Херпучи. Базироваться борт будет в аэропорту Николаевска-на-Амуре. Ан-28 рассчитан на перевозку 17 пассажиров. На этой неделе самолет уже совершил первые рейсы из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно. Пассажиров, следующих стыковочными рейсами из Хабаровска в Николаевск и обратно, по-прежнему будет доставлять авиакомпания «Аврора».