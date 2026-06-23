50-летнюю женщину пришлось эвакуировать с самой длинной туристической лестницы в России

Краевые спасатели советуют любителям активного отдыха перед подъемом оценивать свою физическую подготовку и не переоценивать свои возможности: «Если вы страдаете каким-либо хроническим заболеванием, всегда имейте при себе медикаменты, которые могут понадобиться в экстренной ситуации».