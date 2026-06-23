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50-летнюю женщину пришлось эвакуировать с самой длинной туристической лестницы в России

В Красноярске 22 июня поднимавшимся на Торгашинскую лестницу двум туристам внезапно стало плохо.

В Красноярске 22 июня поднимавшимся на Торгашинскую лестницу двум туристам внезапно стало плохо. По телефону 112 они сообщили, что теряют сознание и не могут самостоятельно спуститься.

Приехавшие на место спасатели эвакуировали 50-летнюю женщину и передали службе скорой помощи. Второй человек от помощи отказался, заявив, что уже чувствует себя хорошо.

Напомним, туристическая лестница на Торгашинский хребет — самая длинная в России — состоит из 1683 ступеней, а общая длина маршрута 1200 метров.

Краевые спасатели советуют любителям активного отдыха перед подъемом оценивать свою физическую подготовку и не переоценивать свои возможности: «Если вы страдаете каким-либо хроническим заболеванием, всегда имейте при себе медикаменты, которые могут понадобиться в экстренной ситуации».