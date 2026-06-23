День абитуриента в ИРНИТУ: автопробег, интерактивы от работодателей и розыгрыш призов

«Сегодня вы начинаете собирать “главный конструктор” в своей жизни. Ваш первый шаг — это поступление в университет и выбор будущей специальности. Мы ждем только самых смелых, тех, кто готов быть лидером, осваивать новые технологии и сказать свое слово в науке. Сегодня здесь присутствуют индустриальные партнёры. Это поможет вам выбрать компанию-работодателя с первого дня учебы. Поступайте в наш университет и будьте первыми. Поздравляю вас!», — обратился к ребятам со сцены ректор.