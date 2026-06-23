День абитуриента в ИРНИТУ: автопробег, интерактивы от работодателей и розыгрыш призов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. День абитуриента под слоганом «Мчусь в Иркутский политех» состоялся 20 июня. Вуз предлагает поступающим 2686 бюджетных мест по инженерным и гуманитарным программам.
В этот день гостей ждало настоящее зрелище. Колонна автомобилистов с флагами ИРНИТУ устроила автопробег, проехав по улицам Иркутска, чтобы объявить о начале приёмной кампании.
Ректор Михаил Корняков приветствовал вчерашних школьников. Он подчеркнул, ИРНИТУ входит в список 39 вузов России обеспечивающих технологическое лидерство страны. С университетом сотрудничают самые передовые компании.
«Сегодня вы начинаете собирать “главный конструктор” в своей жизни. Ваш первый шаг — это поступление в университет и выбор будущей специальности. Мы ждем только самых смелых, тех, кто готов быть лидером, осваивать новые технологии и сказать свое слово в науке. Сегодня здесь присутствуют индустриальные партнёры. Это поможет вам выбрать компанию-работодателя с первого дня учебы. Поступайте в наш университет и будьте первыми. Поздравляю вас!», — обратился к ребятам со сцены ректор.
Затем он официально дал старт приёмной кампании, запустив салют вместе с первым абитуриентом 2026 года Вадимом Яицким.
Вадим окончил школу № 5 в Шелехове. Часто бывал в политехе как ученик профильного инженерно-технического «РУСАЛ-класса». Углубив знания по естественным наукам, получил семь дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, решил поступить в ИРНИТУ. В приоритете у Вадима Яицкого специальности, связанные с металлургией, химической технологией и биотехнологией.
«Впечатляет масштаб вуза, его вайб, здесь много приятных людей. На “Дне абитуриента” я уже познакомился с ребятами из Студенческого профкома. В школе я был активистом, много волонтёрил, занимался спортом. Поэтому думаю, что смогу проявить себя среди профкомовцев и в других сообществах университета», — сказал Вадим.
Праздник абитуриента поддержали индустриальные партнёры университета — Иркутская нефтяная компания (ИНК), холдинг Эн+, Иркутский авиационный завод (филиал ПАО «Яковлев»), ГК «Фармасинтез», АО «Высочайший» (GV Gold), ООО «Газпром добыча Иркутск» и региональное отделение «Движения Первых».
Специалисты проводили карьерные консультации и вручали сувениры активным участникам интерактивов. Например, на локации Эн+ можно было потренироваться в дистанционном управлении горной техникой на микромодели карьера. Кстати, уголь для площадки привезли специально с разреза в Черемхово. За участие в мастер-классе гости получали в подарок шоколад на основе бамбукового угля.
Некоторые рекрутеры рассказали выпускникам о целевом обучении. Чтобы стать студентом-целевиком ГК «Фармасинтез», необходимо выбрать специальность «Химическая технология». Это гарантирует трудоустройство, ежемесячную стипендию в размере до 10 тыс. рублей и компенсацию оплаты за общежитие за счет работодателя. Всего фармацевтическое предприятие предлагает пять целевых мест.
Анкету целевика компании «Фармасинтеза» заполнила шелеховчанка Дарья Турашева. Она имеет высокие шансы на поступление, поскольку набрала по итогам ЕГЭ 225 баллов, в том числе 80 по химии.
Заключить договор о целевом обучении абитуриентам также предлагает ООО «Газпром добыча Иркутск». Такой шанс есть у тех, кто подаст документы на «нефтегазовое дело» и «автоматизацию технологических процессов и производств». Как пояснили рекрутеры компании, конкуренция среди будущих целевиков очень высокая. Например, в минувшем году в отборе участвовали ребята, сдавшие ЕГЭ минимум на 240 баллов.
Много подарков за участие в викторинах получил Рампил Иванов, приехавший из Боханского района. Выпускник твёрдо нацелен поступать в политех, ориентируясь на Институт недропользования. На выбор повлиял его старший брат-геолог.
«На “День абитуриента” я пришел, чтобы отлично провести время и узнать что-то новое. В политехе много крутых образовательных программ. Поэтому часть моих знакомых поступила именно сюда. Я ориентируюсь на геологию, поскольку наша страна богата ресурсами. А работа в такой сфере обеспечит карьерный рост и большую зарплату», — отметил Рампил.
Много ребят интересовалось поступлением на Факультет СПО. Например, Николай Киселёв вместе с сыном Иваном проконсультировались в Приёмной комиссии по вопросу подачи документов в Геологоразведочный техникум. Семья Киселёвых рассматривает геодезию поскольку эта высокооплачиваемая профессия позволяет совмещать работу в офисе и в «полях». Также Ивана вдохновил опыт отца, выучившегося на курсах в ГРТ на помощника бурильщика.
Кроме того, на празднике состоялась лотерея, где можно было выиграть брендированную продукцию от ИРНИТУ и компаний-партнёров. Толстовку с символикой политеха получил выпускник школы № 19, иркутянин Алексей Чибисов. Молодой человек планирует поступить в Институт энергетики либо Институт недропользования, а затем стать инженером-ученым. Алексей вдохновляется примером сестры, которая обучается в политехе на кадастрового инженера. Также ориентиром для него служит дядя, строящий научную карьеру в Институте солнечно-земной физики СО РАН.
Софья Софьина выиграла рюкзак от Эн+. На праздник в ИРНИТУ она пришла не только как абитуриент, но и волонтёр «Движения первых». В Иркутском политехе Софья намерена получить профессию архитектора. Выбор вуза объясняет тем, что «жизнь в Иркутском политехе — самая крутая».
Список документов, необходимых для поступления в ИРНИТУ, доступен здесь. Подробности уточнять в Приёмной комиссии, тел: 8 (3952)405−405, 8 800 100 54 05, электронная почти: cpk@istu.edu.
Фото Арсения Чекмарева с сайта ИРНИТУ.