Футболист Жереми Доку стал отцом во время ЧМ-2026

Футболист сборной Бельгии Жереми Доку стал отцом, из-за рождения сына он отправился в Лондон и не смог принять участие в матче против команды Ирана на чемпионате мира.
Родители назвали ребёнка Прейс. Вскоре Доку должен вернуться в расположение своей сборной, которая базируется в Сиэтле в американском штате Вашингтон.
Ранее решение игрока временно покинуть турнир вызвало скандал. Телеведущая канала L"Equipe, в свою очередь, назвала отъезд футболиста на роды «бесполезным». Это подняло волну критики среди болельщиков. После этого L"Equipe принес извинения фанатам и отстранил журналистку от эфира.
Напомним, ранее появилась информация, что Жереми Доку не сможет принять участие в матче с командой Ирана из-за респираторной инфекции. Агентство Belga написало, что с момента прибытия в США у спортсмена возникли трудности с дыханием.
Также сообщалось о скандале вокруг аргентинского нападающего Лионеля Месси. Телеведущая Флоренсия Пенья распространила ложную информацию о кончине его отца Хорхе. Позже она принесла извинения семье футболиста.