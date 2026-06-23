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Футболист Жереми Доку стал отцом во время ЧМ-2026

Футболист Жереми Доку не смог выступить за сборную Бельгии в матче ЧМ-2026 против команды Ирана из-за того, что стал отцом.

Источник: Аргументы и факты

Футболист сборной Бельгии Жереми Доку стал отцом, из-за рождения сына он отправился в Лондон и не смог принять участие в матче против команды Ирана на чемпионате мира.

Родители назвали ребёнка Прейс. Вскоре Доку должен вернуться в расположение своей сборной, которая базируется в Сиэтле в американском штате Вашингтон.

Ранее решение игрока временно покинуть турнир вызвало скандал. Телеведущая канала L"Equipe, в свою очередь, назвала отъезд футболиста на роды «бесполезным». Это подняло волну критики среди болельщиков. После этого L"Equipe принес извинения фанатам и отстранил журналистку от эфира.

Напомним, ранее появилась информация, что Жереми Доку не сможет принять участие в матче с командой Ирана из-за респираторной инфекции. Агентство Belga написало, что с момента прибытия в США у спортсмена возникли трудности с дыханием.

Также сообщалось о скандале вокруг аргентинского нападающего Лионеля Месси. Телеведущая Флоренсия Пенья распространила ложную информацию о кончине его отца Хорхе. Позже она принесла извинения семье футболиста.

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