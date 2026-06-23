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Автобус с 24 россиянами столкнулся с экскаватором в Китае, пострадавших нет

В китайском городе Хуньчунь туристический автобус с 24 россиянами столкнулся с экскаватором, пострадавших среди российских граждан нет. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе министерства туризма Приморского края.

В китайском городе Хуньчунь туристический автобус с 24 россиянами столкнулся с экскаватором, пострадавших среди российских граждан нет. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе министерства туризма Приморского края.

Автобус, следовавший в Яньцзи, попал в ДТП 22 июня утром.

— Никто из россиян не пострадал. Среди девяти китайских пассажиров трое получили легкие травмы. Опасности для жизни нет, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Все российские туристы прибыли в Китай в рамках безвизового режима не через туроператора. По предварительной информации, автобус принадлежит местной пассажирской транспортной компании.

До этого российского туриста сбил микроавтобус в Таиланде, мужчина скончался от полученных травм в местной больнице. ДТП произошло около отеля Almerol на Пхукете. 39-летний путешественник беседовал со своими друзьями на тротуаре и внезапно сделал шаг на проезжую часть. Именно в этот момент там ехал микроавтобус.

В середине марта на острове Пхукет произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских туристов. В пути микроавтобус потерял управление и врезался в столб электропередачи. Металлическое ограждение пробило кузов.