Дети-сироты получили 85 жилищных сертификатов с начала года в Хабаровском крае

Получить выплату на покупку благоустроенного жилья или на погашение кредита, займа можно в региональном министерстве социальной защиты. В прошлом году было выдано 86 сертификатов стоимостью от 4,94 млн до 5,29 млн рублей. С 1 января 2026 года выдано уже 85 сертификатов. Кристина Кролевецкая из Комсомольска-на-Амуре с помощью выделенной суммы купила благоустроенную трехкомнатную квартиру в своем городе. «Благодаря этому сертификату теперь у меня есть свое жилье — долгожданная собственная квартира. Спасибо государству за такую весомую поддержку: это не просто жилье, а уверенность в будущем и возможность создать уютный дом для семьи», — рассказала Кристина Кролевецкая. Программа жилищных сертификатов направлена на обеспечение детей-сирот достойными условиями жизни и социальную адаптацию.