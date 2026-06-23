Хабаровский экскаваторщик отсудил у компании 700 тысяч за сломанное бедро

В первый рабочий день мужчина упал с высоты 2 метров при подъеме в кабину — сломал шейку бедра. Последовали операции и 15 месяцев нетрудоспособности, установлена утрата 30% проф. трудоспособности. Работодатель не явился в суд, но утверждал, что экскаваторщик сам виноват: был в личной спецобуви, не подходящей для тяжелых климатических условий. Суд отклонил доводы работодателя и установил нарушения требований охраны труда. С работодателя взыскали 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.