Новая площадка ГТО открылась на севере Хабаровского края

В рамках Года спорта на базе средней школы села имени Полины Осипенко открылась уличная площадка для сдачи норм ГТО. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», объект установлен по государственной программе «Спорт России» и теперь доступен не только ученикам, но и всем жителям района — от молодежи до старшего поколения.