Новая площадка ГТО открылась на севере Хабаровского края

В рамках Года спорта на базе средней школы села имени Полины Осипенко открылась уличная площадка для сдачи норм ГТО. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», объект установлен по государственной программе «Спорт России» и теперь доступен не только ученикам, но и всем жителям района — от молодежи до старшего поколения.
Комплекс оснащен турниками, брусьями, перекладинами, лавкой для пресса, скамьей для наклонов и несколькими тренажерами. Директор школы Вероника Гузенко на церемонии открытия подчеркнула, что здесь будут заниматься физкультурой целыми семьями.
— За последние годы в районе в рамках реализации федеральных, краевых и муниципальных программ выполнено множество проектов по развитию спортивной инфраструктуры: построены и обновлены спортивно-игровые площадки и спортзалы, приобретено различное спортоборудование. Новая спортплощадка — еще одно тому подтверждение, — добавила заместитель главы администрации района Елена Новгородская.
Сразу после официальной части на стадионе провели муниципальный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Участники соревновались в ловкости с мячом и обручем, а завершили праздник зрелищным футбольным матчем и традиционной национальной игрой коренных народов «Боякан».
В 2026 году, который в Хабаровском крае объявлен Годом спорта, в Хабаровском крае появятся 25 новых уличных спортобъектов, в том числе малые площадки ГТО и «умные» площадки. Еще 13 площадок установит бизнес-сообщество.
Кроме того, по поручению губернатора Дмитрия Демешина в сельских районах региона начинают возводить полноценные физкультурно-оздоровительные комплексы. Они должны появиться в каждом муниципалитете.