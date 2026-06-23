Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что Россия продолжает противостоять нацизму и неизбежно одержит победу в этой борьбе. Такое заявление дипломат сделал на мероприятии в российском посольстве в Вашингтоне, посвященном Дню памяти и скорби.
Выступая перед участниками церемонии, Дарчиев отметил значение подвига поколений, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. По его словам, опыт предков и их борьба с нацизмом остаются ориентиром для страны и сегодня.
Дипломат подчеркнул, что Россия, по его мнению, всегда выступала на стороне правды и справедливости. Он также заявил, что спустя десятилетия после окончания Второй мировой войны нацистские идеи вновь проявляют себя, назвав это явление «чумой», с которой необходимо бороться.
По словам посла, Россия продолжит противодействовать этим угрозам и добьется успеха в этой борьбе.
День памяти и скорби ежегодно отмечается в России 22 июня. Эта дата связана с началом Великой Отечественной войны и считается одной из самых трагических в истории страны. В результате войны, по историческим данным, погибли около 27 миллионов советских граждан.
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