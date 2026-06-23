Победа будет за Россией: посол в США заявил о борьбе с «чумой нацизма»

Дипломат подчеркнул, что Россия, по его мнению, всегда выступала на стороне правды и справедливости. Он также заявил, что спустя десятилетия после окончания Второй мировой войны нацистские идеи вновь проявляют себя, назвав это явление «чумой», с которой необходимо бороться.