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Победа будет за Россией: посол в США заявил о борьбе с «чумой нацизма»

Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что Россия продолжает противостоять нацизму и неизбежно одержит победу в этой борьбе.

Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что Россия продолжает противостоять нацизму и неизбежно одержит победу в этой борьбе. Такое заявление дипломат сделал на мероприятии в российском посольстве в Вашингтоне, посвященном Дню памяти и скорби.

Выступая перед участниками церемонии, Дарчиев отметил значение подвига поколений, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. По его словам, опыт предков и их борьба с нацизмом остаются ориентиром для страны и сегодня.

Дипломат подчеркнул, что Россия, по его мнению, всегда выступала на стороне правды и справедливости. Он также заявил, что спустя десятилетия после окончания Второй мировой войны нацистские идеи вновь проявляют себя, назвав это явление «чумой», с которой необходимо бороться.

По словам посла, Россия продолжит противодействовать этим угрозам и добьется успеха в этой борьбе.

День памяти и скорби ежегодно отмечается в России 22 июня. Эта дата связана с началом Великой Отечественной войны и считается одной из самых трагических в истории страны. В результате войны, по историческим данным, погибли около 27 миллионов советских граждан.

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