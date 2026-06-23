В Красноярском крае выбрали лучшего агронома

«Наш край делает ставку на развитие агропромышленного комплекса. Современный агроном — это не просто работник поля, а специалист с комплексным мышлением: он использует цифровые инструменты, учитывает особенности сибирского земледелия и постоянно развивается. Именно такие профессионалы обеспечивают эффективное растениеводство. Благодаря этому регион сохраняет и укрепляет продовольственную безопасность», — подчеркнул заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.