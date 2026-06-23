В Красноярском крае выбрали лучшего агронома

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Уярском сельскохозяйственном техникуме в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» прошли соревнования среди аграриев.
Теоретическая часть конкурса состояла из теста по агрономии и экологии. Затем в лаборатории участники проводили анализа качества зерна. В поле конкурсанты исследовали посевы, разбирали сноповые образцы и боролись с вредителями.
Победителем стал Виталий Соколов — главный агроном ООО «ОПХ Солянское» из Рыбинского муниципального округа, сообщает пресс-служба краевого агентства труда и занятости. Второе место занял Федор Лысак — главный агроном ООО «Крестьянское хозяйство “Родник”» из Балахтинско-Новоселовского муниципального округа. На третьем месте — Матвей Трофимов — агроном из АО «Растениеводческое предприятие в Назарово» г. Назарово.
Награждение победителей состоится 26 июня в Красноярске, в МВДЦ «Сибирь», на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Победитель регионального этапа представит Красноярский край на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии», который пройдет в июле в Республике Мордовия.
«Наш край делает ставку на развитие агропромышленного комплекса. Современный агроном — это не просто работник поля, а специалист с комплексным мышлением: он использует цифровые инструменты, учитывает особенности сибирского земледелия и постоянно развивается. Именно такие профессионалы обеспечивают эффективное растениеводство. Благодаря этому регион сохраняет и укрепляет продовольственную безопасность», — подчеркнул заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.