Голы Мбаппе и пауза из-за грозы: французы и иракцы провели самый долгий матч ЧМ

Команды в запланированное время смогли провести первый тайм, но проведение второй половины встречи пришлось отложить. Все дело в строгом регламенте безопасности на матчах в США, согласно которому при обнаружении молнии в радиусе 13 км от стадиона игра немедленно останавливается, а футболисты уходят в раздевалки. После этого запускается 30-минутный отсчет, который начинается заново при каждом новом разряде молнии. К возобновлению матча дождь закончился, сотрудники стадиона убирали воду с газона при помощи специальных приборов. Пауза в матче составила около двух часов.