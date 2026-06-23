Голы Мбаппе и пауза из-за грозы: французы и иракцы провели самый долгий матч ЧМ

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Франции в ночь на вторник обыграла команду Ирака со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Эта победа могла быть обыденной для французов, если бы не бомбардирские достижения Килиана Мбаппе и двухчасовая задержка игры.
После первого тура стало понятно, что Мбаппе подошел в хорошей форме к турниру и готов всерьез побороться за звание лучшего бомбардира. Французский нападающий в стартовой встрече с сенегальцами (3:1) оформил дубль. В матче второго тура он отличился вновь: на 14-й минуте форвард дальним ударом поразил ворота команды Ирака, благодаря чему вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионатов мира, догнав бразильца Роналдо, забившего 15 мячей в рамках ЧМ.
Встреча проходила в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Накануне появилась информация, что в этом городе ожидаются дожди во время матча. Также сообщалось, что проведению игры может помешать гроза. Так оно и получилось.
Команды в запланированное время смогли провести первый тайм, но проведение второй половины встречи пришлось отложить. Все дело в строгом регламенте безопасности на матчах в США, согласно которому при обнаружении молнии в радиусе 13 км от стадиона игра немедленно останавливается, а футболисты уходят в раздевалки. После этого запускается 30-минутный отсчет, который начинается заново при каждом новом разряде молнии. К возобновлению матча дождь закончился, сотрудники стадиона убирали воду с газона при помощи специальных приборов. Пауза в матче составила около двух часов.
«Предупреждение о непогоде было сделано, хотя к началу матча оно исчезло, а затем снова появилось. Ничего с этим не поделаешь. Я перестал сообщать футболистам новости о погоде, потому что информация постоянно менялась», — сказал во время возникшей паузы главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, комментарий которого приводит газета L'Equipe.
«Это был очень долгий день для нас. Наша команда остается сосредоточенной. Сегодняшний матч — тому доказательство. Могут быть штормы или трехчасовые ожидания, но мы сосредоточены на своей цели. Команда на правильном пути», — отметил после матча Мбаппе, его комментарий приводит портал Foot Mercato со ссылкой на телеканал beIN Sports.
Французы уже в плей-офф.
Во втором тайме французы забили еще два мяча, доведя игру до спокойной победы. На 54-й минуты снова отличился Мбаппе. Он вышел на второе место по голам на чемпионатах мира (16), догнав Мирослава Клозе. Лидером является аргентинец Лионель Месси (18). Окончательный счет в матче с передачи Майкла Олисе установил Усман Дембеле — 3:0. Благодаря этой победе французы обеспечили себе участие в 1/16 финала.
Сборная Франции с 6 очками лидирует в таблице группы I, столько же баллов в активе норвежцев. Далее располагаются команды Сенегала и Ирака, они не набрали ни одного очка.
В заключительном туре группового этапа норвежцы сыграют с французами, сенегальцы встретятся с командой Ирака. Оба матча пройдут 26 июня.
Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Аргентинцы являются действующими победителями соревнования.