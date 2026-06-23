В Хабаровске женщина украла с карты знакомого 1,6 млн и начала шиковать

По версии полиции, женщина решила воспользоваться доступом к чужим деньгам и начала тратить их на широкую ногу. Часть суммы она, как считают следователи, пустила на чужие долги и подарки: за 450 тысяч рублей выкупила из ломбарда украшения соседки и ещё за 50 тысяч купила ей комплект зимней резины. Себе подозреваемая приобрела четыре золотых кольца, заказала еду из ресторана и на такси уехала в село Иннокентьевка Нанайского района, где её вскоре задержали.