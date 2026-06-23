В Хабаровске женщина украла с карты знакомого 1,6 млн и начала шиковать

В Хабаровске полицейские задержали 38-летнюю женщину, которую подозревают в краже 1,66 млн рублей с карты знакомого. Деньги быстро пошли на украшения, ресторанную еду и такси до родного села, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию обратился житель Краснофлотского района. Мужчина рассказал, что выпивал со знакомой у себя дома, но из-за шума его мать попросила пару уйти, и застолье решили продолжить уже в квартире женщины.
По дороге они заехали в магазин за алкоголем и продуктами. Хабаровчанин попросил спутницу снять с его счёта 20 тысяч рублей, дал ей банковскую карту, назвал пин-код и пароль от мобильного сервиса. Позже мужчина уснул. Когда проснулся, карты уже не было, а знакомая исчезла вместе с ней.
По версии полиции, женщина решила воспользоваться доступом к чужим деньгам и начала тратить их на широкую ногу. Часть суммы она, как считают следователи, пустила на чужие долги и подарки: за 450 тысяч рублей выкупила из ломбарда украшения соседки и ещё за 50 тысяч купила ей комплект зимней резины. Себе подозреваемая приобрела четыре золотых кольца, заказала еду из ресторана и на такси уехала в село Иннокентьевка Нанайского района, где её вскоре задержали.
Полицейские изъяли у женщины 436 тысяч рублей наличными и купленные на похищенные деньги ювелирные изделия. У соседки во время обыска нашли выкупленные украшения и автомобильные покрышки. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, подозреваемой может грозить до 10 лет лишения свободы.