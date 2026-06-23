Проверки бизнеса в Хабаровском крае хотят перевести в цифру

Поводом стал доклад Минэкономразвития России о государственном и муниципальном контроле за 2025 год. По его данным, Хабаровский край занял первое место среди регионов Дальнего Востока, а число проверок на краевом и муниципальном уровнях за год сократилось более чем на треть.