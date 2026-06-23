Проверки бизнеса в Хабаровском крае хотят перевести в цифру

В Хабаровском крае будут шире использовать цифровые инструменты при проверках бизнеса. Губернатор Дмитрий Демешин поручил проработать дистанционный контроль, мобильные приложения и беспилотные технологии, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края.
Поводом стал доклад Минэкономразвития России о государственном и муниципальном контроле за 2025 год. По его данным, Хабаровский край занял первое место среди регионов Дальнего Востока, а число проверок на краевом и муниципальном уровнях за год сократилось более чем на треть.
В цифрах снижение выглядит заметно: в 2024 году в регионе провели 2314 контрольных мероприятий, в 2025-м — 1535. В краевом правительстве также отметили профилактическую работу инспекторов и возможность досудебно обжаловать их решения.
Отдельно Хабаровский край выделился по цифровизации. Главное управление регионального контроля и лицензирования заняло первое место в России по числу оцифрованных дел, а сам регион вошёл в десятку субъектов РФ по проверкам через мобильное приложение «Инспектор».
Демешин поручил не останавливаться на этих результатах и двигаться дальше: часть проверок можно проводить дистанционно, а для отдельных задач использовать беспилотники. Министерство цифрового развития и связи края вместе с профильными ведомствами должно подготовить предложения.
Глава региона также попросил обновить систему признаков, по которым бизнес попадает в поле зрения проверяющих. В правительстве считают, что это сделает контроль более понятным для предпринимателей и снизит лишнее давление на компании.