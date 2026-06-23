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Площадь 30-летия Победы благоустроили в Вяземском

Эта территория стала победителем III всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Дальневосточном федеральном округе по итогам 2024 года. В прошлом году на реконструкцию площади направили 88,9 млн рублей, а в этом году на ее преображение запланировано еще 13,2 млн рублей. На площади уже давно установлены памятники участникам Гражданской и Великой Отечественной войн.

Эта территория стала победителем III всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Дальневосточном федеральном округе по итогам 2024 года. В прошлом году на реконструкцию площади направили 88,9 млн рублей, а в этом году на ее преображение запланировано еще 13,2 млн рублей. На площади уже давно установлены памятники участникам Гражданской и Великой Отечественной войн, а также мемориал в честь пограничников. Недавно по инициативе местных жителей там появился еще и монумент, посвященный участникам СВО.