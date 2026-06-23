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В красноярском «Роевом ручье» поделились наблюдениями о характере одного из самых узнаваемых обитателей — манула Бориса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке флоры и фауны рассказали, как понять манула за 15 минут наблюдения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке флоры и фауны рассказали, как понять манула за 15 минут наблюдения.

Несмотря на «вечно недовольное» выражение морды, специалисты отмечают, что манул не злится и не «играет характер» — такая внешность связана с особенностями строения черепа и мимики.

По словам сотрудников, если спокойно понаблюдать за животным у вольера, можно заметить разные состояния его поведения. Манул может проявлять интерес к происходящему, настороженность, удивление, а иногда и явное желание остаться в полном покое и не контактировать с внешним миром.

Отдельно отмечается сезонная активность: с приходом тепла животное чаще выходит из укрытий и становится более подвижным.

В «Роевом ручье» напоминают посетителям о правилах поведения у вольеров: не шуметь, не стучать по стеклу и не пытаться привлечь внимание животного. Манул остается диким хищником и комфортнее всего чувствует себя при минимальном контакте с людьми.