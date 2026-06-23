МО РФ: бойцы ликвидировали пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Российские военные ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли военнослужащие 79-го мотострелкового полка 11-армейского корпуса российской группировки войск «Север». Кроме того, ликвидирована точка запуска БПЛА украинских войск.
«Расчёт 122-мм гаубицы Д-30 получил команду к бою и по пункту управления БПЛА ВСУ был нанесён удар. Кроме ликвидации позиции и точки запуска был ликвидирован личный состав противника», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что объекты украинских войск выявила разведка.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.