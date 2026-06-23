Огненный смерч сносит Киев: Украину настигла расплата за Москву и Воронеж

Украину после атак на российские регионы накрыла волна мощных взрывов. Как Киев пытался атаковать Воронеж и Подмосковье и какой последовал ответ — в эксклюзивном материале aif.ru.
Ночь на 22 июня стала одной из самых напряжённых для российской противовоздушной обороны. Украинские беспилотники пытались поразить цели в Воронежской, Московской и других областях. Однако российская ПВО сработала чётко, а ответные удары не заставили себя ждать.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 301 украинский беспилотник. Дроны сбили над Волгоградской, Калужской, Тамбовской, Ростовской, Тульской, Смоленской, Московской областями, Краснодарским краем, Крымом и другими регионами РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о десятках сбитых дронов, направлявшихся в сторону столицы.
Откуда летели дроны и ракеты.
«Беспилотные комплексы в сторону Московского региона могли взлететь в Харьковской области, вероятно, они направлялись из северной части Украины», — отметил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
После этого сразу в нескольких российских регионах объявили ракетную опасность. В частности, губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил местных жителей об опасности и призвал их укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
Позже он уточнил, что дежурными силами ПВО в небе над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Предварительно, три человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Удар Storm Shadow: что это за оружие.
Предварительно, атака на Воронеж была совершена с помощью ракеты Storm Shadow.
«Storm Shadow — это ракета англо-французского производства с дальностью примерно 300 км. Воронеж находится недалеко от границы с Украиной, поэтому самолеты могли подняться в небо и подлететь на расстояние, необходимое для этих ракет. Их могли запустить с F-16 или Mirage. Вероятно, их запустили с территории Харьковской области», — пояснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Storm Shadow — это высокоточная крылатая ракета, которая используется для поражения стратегических объектов. Но даже это оружие не помогло Киеву добиться успеха. Российские системы ПВО перехватили ракеты ещё на подлёте к цели.
Ответ России: взрывы по всей Украине.
Военный эксперт Дандыкин подчеркнул, что Киев ждёт жёсткий ответ за атаки на РФ.
«Ответ, конечно, последует. Нужно караулить самолеты и сбивать их на подлете. Соответствующие ракеты для этого у нас есть. ВСУ давно не применяли эти ракеты, они их берегут. Идет интенсивный обмен ударами», — подчеркнул эксперт.
Околовоенные Telegram-каналы сообщили, что на всей территории Украины ночью и утром 22 июня прогремели взрывы. Под удар попали десятки объектов ВСУ.
Взрывы прогремели в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской, Сумской областях. Удары наносились беспилотниками и УМПК. В Минобороны РФ рассказали о поражении беспилотниками крупного логистического центра в Харьковской области, где ВСУ хранили вооружение, дроны и комплектующие.
Логистический центр в Харьковской области, где хранились вооружение, дроны и комплектующие, уничтожен. Это значит, что украинская армия потеряла не только склады, но и возможность пополнять свои запасы.
Расплата неизбежна.
Киев попытался атаковать российские регионы, но потерпел неудачу. 301 беспилотник был сбит, ракеты перехвачены. Россия ответила мощными ударами по объектам ВСУ минимум в семи областях Украины. Уничтожены склады, логистические центры, энергообъекты. Киевский режим получил болезненный удар, который ещё долго будет аукаться.
Каждая попытка Украины атаковать российские регионы будет получать жёсткий ответ. Это аксиома. И она не изменится, пока киевский режим не поймёт: террор не остаётся безнаказанным. Россия продолжит системно уничтожать военную инфраструктуру Украины.