Огненный смерч сносит Киев: Украину настигла расплата за Москву и Воронеж

«Storm Shadow — это ракета англо-французского производства с дальностью примерно 300 км. Воронеж находится недалеко от границы с Украиной, поэтому самолеты могли подняться в небо и подлететь на расстояние, необходимое для этих ракет. Их могли запустить с F-16 или Mirage. Вероятно, их запустили с территории Харьковской области», — пояснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.