«Мне подменили жизнь». Главные буквы в судьбе Ахматовой

А — Ахматова.
Настоящая фамилия поэта (философ Исайя Берлин подчеркивал, что она «ненавидела слово “поэтесса”) — Горенко. “Мне потому пришло на ум взять себе псевдоним, что папа, узнав о моих стихах, сказал: “Не срами мое имя”. “И не надо мне твоего имени!” — сказала я”, — приводит слова Ахматовой в записках о ней ее подруга, литератор Лидия Чуковская.
Ахматова писала, что ее прабабушка была татарской княжной и потомком Чингисхана, ее фамилию она и сделала «литературным именем». «Только 17-летняя шальная девчонка могла выбрать татарскую фамилию для русской поэтессы», — заметит она.
Б — «Бродячая собака».
Кабаре «Подвал бродячей собаки» было местом сбора звезд Серебряного века, петербургской богемы. «Беснующийся гробик-подвал» с «расплавленной остроумием атмосферой» — так описывал место друг Ахматовой поэт Осип Мандельштам в очерке «Гротеск». Особое положение занимали здесь акмеисты — приверженцы ясной, предметной поэзии, к которым относилась Ахматова. В «Бродячей собаке» проходили одни из ее первых выступлений.
В — «Вечер».
В 1911 году первый муж Ахматовой Николай Гумилев возвращается из путешествия в Африку и спрашивает, писала ли она стихи. «Я, тайно ликуя, ответила: “Да”. Он? попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и? сказал: “Ты?поэт?— надо делать книгу”, — вспоминала она.
Первый поэтический сборник Ахматовой «Вечер» вышел в 1912 году и сделал ее знаменитой.
В 1960-е годы поэт назвала его «бедными стихами пустейшей девочки».
Г — Гумилев.
Гумилев и Ахматова познакомились, по воспоминаниям подруги Анны Андреевны Валерии Срезневской, в сочельник 1904 года. «Часто, возвращаясь из гимназии, я видела, как он шагает вдали в ожидании появления Ани», — писала та.
Он несколько раз делал ей предложение, получал отказы, пытался покончить с собой. В 1910 году Ахматова согласилась стать его женой. Как считает литературовед Валерий Шубинский, для нее это был «брак по рассудку»: в духовной сфере, во всем, что касалось творчества, они были родственными людьми, но ни одной точки пересечения в бытовом плане, в их характерах.
Мемуаристка Аманда Хейт указывала, что родственники Ахматовой не пришли на венчание, сочтя брак заведомо неудачным.
После молодожены отправятся в Париж, потом Гумилев один уедет в Африку, Ахматова будет писать стихи.
В 1912 у пары родится сын и единственный ребенок Ахматовой — Лев Гумилев. По ее признанию, вскоре после этого они «молча дали друг другу полную свободу и? перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга». Разведутся они в 1918-м, инициатором будет Ахматова. «Аня сказала, что хочет навеки расстаться с ним. Коля страшно побледнел, помолчал и сказал: “Я всегда говорил, что ты совершенно свободна делать все, что ты хочешь”. Встал и ушел», — вспоминала Срезневская.
Ж — Жданов.
В августе 1946 года выйдет постановление «О журналах “Звезда” и “Ленинград”, в котором стихи Ахматовой назовут “пропитанными духом пессимизма и упадочничества”. После этого секретарь ЦК ВКП (б) Андрей Жданов выступит с докладом, в котором охарактеризует ее творчество как “поэзию взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной”. Поэта исключат из Союза писателей, перестанут печатать и запретят уже выпущенное. За несколько месяцев до этого слушатели с овациями стоя встретили Ахматову в Колонном зале Дома союзов. Узнав об этом, секретарь ЦК ВКП (б) — КПСС Иосиф Сталин, по легенде, был разгневан и сказал: “Кто организовал вставание?”.
Доносчица Софья Островская в дневнике приводит размышления Ахматовой о постановлении: она считала, что лучше бы из нее сделали не «мученицу», а «стерву», подарили бы машину и дачу, тайно запретив печатать. В таком случае, считала поэт, ее бы никто не жалел, ненавидели бы за «материальное благополучие» и воспринимали как «обласканную бабенку».
И — Исайя Берлин.
Пять встреч с английским философом в послевоенном Ленинграде Ахматова будет считать причиной постановления 46-го, из-за которого ее перестали печатать. По воспоминаниям Берлина, поэт спрашивала об эмигрировавших знакомых, рассказывала о детстве, Николае Гумилеве, поездках в Париж перед Первой мировой войной,?одиночестве, читала стихи, плакала. «Это был самый замечательный момент в моей жизни», — скажет он в 1989 году.
К — Комарово.
На даче, которую поэт называла Будкой, в Комарово, Ахматова проведет свои последние годы. Дом поэту выделил Литфонд, сюда к ней будут приезжать молодые поэты: Бродский, Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев, гостить Фаина Раневская, Чуковская. Могила Ахматовой также находится в этом поселке.
Л — Лев.
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
(«Реквием»).
Отношения с сыном у поэта, как отмечают исследователи, были сложными. Детство Лев провел с бабушкой и тетей со стороны отца. С матерью он начнет жить уже после школы, переехав в коридор коммунальной квартиры гражданского мужа Ахматовой Николая Пунина. В 1935 году его и Пунина арестовали. Современница Ахматовой Эмма Герштейн вспоминала о ее состоянии в тот момент: «У нее запали глаза и возле переносицы образовались треугольники. Больше они никогда не проходили. Анна Андреевна написала письмо Сталину, очень короткое». Их отпустили.
В следующий раз его арестуют в 1938 году, отправят в лагерь в Норильск. Ахматова вновь написала письмо Сталину, считается, что он его не получил. Следующий арест произойдет в 1949 году, вновь поэт будет просить Сталина, чтобы сына отпустили, и вновь безрезультатно, в 1950-м она напишет хвалебные стихи о вожде, которые впоследствии будет заклеивать в сборниках бумагой. На свободу Гумилев выйдет в 1956-м. «Я застал женщину старую и почти мне незнакомую», — напишет он о матери.
Филолог Ольга Рубинчик замечает, что Гумилев не любил «Реквием», посвященный периоду жизни Ахматовой, когда она носила ему передачи в тюрьму «Кресты», и считал, что мать недостаточно хлопотала о нем, когда тот был в заключении.
Поэт Иосиф Бродский рассказывал, что Гумилев упрекал мать: «И он сказал ей как-то фразу, которая Ахматову чрезвычайно мучила. Это не точная цитата, но смысл слов Гумилева был таков: “Для тебя было бы даже лучше, если бы я умер в лагере”. То есть имелось в виду — “для тебя как для поэта”.
М — мода.
Одноклассница Ахматовой Вера Беер описала историю с урока, на котором ученицы подходили к преподавателю, показывая пластрон рубашки: «Очередь дошла до Ани Горенко. В руках у нее бледно-розовый, почти прозрачный батист-линон. Анна Николаевна с ужасом смотрит на материал Горенко и заявляет, что такую рубашку носить неприлично. Лицо Ани Горенко покрывается как бы тенью, но с обычной своей слегка презрительной манерой она говорит: “Вам — может быть, а мне нисколько”.
В молодости Ахматова носила модные шляпки, юбки с разрезами, застегивала борта блузки булавками, выбирала шелковые чулки, не отказывалась от макияжа в любом возрасте. На выступлении в Колонном зале в 1946 году на ней было черное платье и белая с кистями шаль, делилась литературовед Наталья Роскина. В воспоминаниях отмечается, что временами поэт переставала за собой следить: были и «худые башмаки», и «старая шуба». Подруга Ахматовой Надежда Мандельштам писала о ее способности меняться: «Я говорю: “Ануш, там идут к нам”, а она спросит: “Что, уже пора хорошеть?” И тут же — по заказу — хорошеет». На снимках 60-х Ахматову можно заметить в бусах, с шалью и в туфлях.
О — Оксфорд.
В 1965 году Оксфордский университет присвоил Ахматовой почетную степень доктора литературы. 75-летняя, с больным сердцем, она все равно отправилась в Великобританию и присутствовала на церемонии вручения.
Р — русская литература.
Встречавшийся с Ахматовой Берлин писал, что она обвиняла Антона Чехова за «бесцветные сюжеты, тоскливые пьесы, отсутствие героизма, истинных страданий, глубины и возвышенности, за “мир, в котором не блещут мечи”.?
В оценке Льва Толстого поэт не была благосклоннее: «Будучи счастлив в браке, он написал эпопею “Война и мир”, воспевающую семейную жизнь. Потом он возненавидел Софью Андреевну, но не мог с ней развестись, так как общественная мораль отвергала развод. И тогда он написал “Анну Каренину”, наказав Анну за то, что та оставила мужа. А когда Толстой состарился и крестьянские девушки уже не возбуждали его, он написал “Крейцерову сонату” и вообще запретил всякую половую жизнь».
Она презирала Ивана Тургенева и «благоговела» перед Федором Достоевским, отмечал философ. По заверению писателя Корнея Чуковского, знала наизусть всего Александра Пушкина. Его она много изучала.
С — смерть гражданина.
С 1925 по 1939 год стихи Ахматовой не печатают. «Тогда я впервые присутствовала при своей гражданской смерти. Мне было 35 лет», — вспомнит поэт. Она практически не пишет, начинает заниматься переводами.
Запрет сняли после вопроса Сталина: «Почему не печатается Ахматова?» В это время ее сын находился в трудовом лагере.
Т — Ташкент.
В 1941 году Ахматову эвакуируют в Чистополь, из которого она поедет в Ташкент. «Я впервые узнала, что такое в палящий зной древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта: в Ташкенте я много и тяжело болела», — поделится она. Раневская отмечала, что, когда впервые пришла к Ахматовой в Ташкенте, жилье поэта было холодным и со следами сырости, а гуляли они «всегда без денег», как она напишет в письме Маргарите Алигер.
Ф — Фонтанный дом.
Впервые Ахматова переедет в него, когда выйдет замуж за востоковеда Владимира Шилейко в 1918 году. В этот период она практически не пишет, помогает мужу с его работой, записывая переводы, он же сжигает ее стихи и запрещает выступать. В 1920-м Ахматова начинает работать в библиотеке, получает комнаты и уезжает. Этот момент она будет считать концом брака.
Ахматова вернется в Фонтанный дом в 1926 году и останется почти на 30 лет: будет жить в квартире Пунина вместе с его женой и дочерью даже после разрыва отношений.
Над воротами дома написано Deus conservat omnia («Бог сохраняет все»), слова станут эпиграфом к «Поэме без героя».
Х — христианство.
«Если мне и привились некоторые элементы христианской психологии, то произошло это благодаря ей. То, что эта женщина простила врагам своим, было уроком того, что является сущностью христианства», — рассказывал об Ахматовой Бродский. Поэт воспитывалась в верующей семье, посещала церковь, хорошо знала Ветхий и Новый Завет. Внучка Пунина Анна Каминская вспоминала, что за день до смерти поэт просила привезти ей Библию.
Ч — черты характера.
«Она все свои сложности, провалы, все свои гонения превратила в свою биографию», — говорит современный поэт Дмитрий Воденников. Стойкость характера поэта отмечали и ее близкие. Раневская вспоминала эпизод после постановления 46-го: «В один из этих страшных ее дней спросила: “Скажите, вам жаль меня?” “Нет”,?— сказала я, боясь заплакать. “Умница, меня нельзя жалеть”. Сама Ахматова, по воспоминаниям лингвиста Владимира Адмони, которые относятся к 1944 году, характеризовала себя так: “Бедная! Она так жалеет меня! Так за меня боится! Она думает, что я такая слабенькая.?Она и не подозревает, что я — танк!”.
Были и те, кто относился к поэту без восхищения. Писатель Иван Бунин сочинил на Ахматову эпиграмму, в которой усомнился в ее физических данных, но которую она декларировала друзьям и, по информации поэта Анатолия Наймана, считала удачной.
Э — эмиграция.
Я? была тогда с? моим народом,
Там, где мой народ, к? несчастью, был.
(«Реквием»).
Ахматова известна своей позицией относительно эмиграции: она не уезжала из страны, несмотря на трудности, которые ей приходилось преодолевать. Но в 1917 году поэт просила Гумилева устроить ей отъезд из России, затем отказавшись от этой идеи. В 1922 году композитор Артур Лурье написал ей больше 10 писем с просьбой уехать в Париж. «Она чувствовала себя голосом народного страдания», — указывает создатель музея Ахматовой в Фонтанном доме Нина Попова.
В тексте используются материалы: А. А. Ахматова [предисл. и примеч. М. Кралин]. «Листки?из дневника»; А. А. Ахматова. «Реквием»; В. С. Срезневская «Дафнис и Хлоя»; «Воспоминания?об?Анне?Ахматовой»?/ [Сост. В. Я. Виленкин, В. А. Черных; Коммент. А. В. Курт, К. М. Поливанова]; К. И. Чуковский [сост. и коммент. Е. Чуковская]. Собрание сочинений: в 15 т.; Л. К. Чуковская. «Записки?об Анне Ахматовой»; Н. А. Роскина. «Как будто прощаюсь снова»; Н. И. Попова, О. Е. Рубинчик. «Анна?Ахматова?и?Фонтанный?дом»; С. М. Волков. «Диалоги?с?Иосифом?Бродским».
Екатерина Еремкина.