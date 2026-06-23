«Мне подменили жизнь». Главные буквы в судьбе Ахматовой

В молодости Ахматова носила модные шляпки, юбки с разрезами, застегивала борта блузки булавками, выбирала шелковые чулки, не отказывалась от макияжа в любом возрасте. На выступлении в Колонном зале в 1946 году на ней было черное платье и белая с кистями шаль, делилась литературовед Наталья Роскина. В воспоминаниях отмечается, что временами поэт переставала за собой следить: были и «худые башмаки», и «старая шуба». Подруга Ахматовой Надежда Мандельштам писала о ее способности меняться: «Я говорю: “Ануш, там идут к нам”, а она спросит: “Что, уже пора хорошеть?” И тут же — по зака­зу — хорошеет». На снимках 60-х Ахматову можно заметить в бусах, с шалью и в туфлях.