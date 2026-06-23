«Спрос на ипотеку растет»: Сбер и застройщики Красноярского края обсудили развитие рынка недвижимости

Сбербанк провел в Красноярске круглый стол с представителями строительной отрасли региона.
В мероприятии приняли участие более 20 крупнейших застройщиков Красноярского края, а также представители министерства строительства и ЖКХ региона и руководство Национального объединения строителей. Большая экспертная команда Сбера включала представителей Сбер2B и «Домклик».
Участники обсудили работу в новых реалиях, тренды строительного комплекса, актуальные вопросы финансирования, ситуацию на ипотечном рынке, а также развитие магистральной инфраструктуры в Красноярске.
Аналитики Сбера подчеркнули, что в регионе спрос на ипотеку демонстрирует рост: количество выдач ипотечных кредитов растет с начала года. Так, в апреле жители Красноярского края оформили ипотечных кредитов на 25% больше, чем в январе. Эксперты поделились рекомендациями, как финансировать, строить и продавать жилье в новых экономических условиях. Подняли тему потребительского спроса и выдачи ипотеки. Также обсудили перспективы увеличения продаж с помощью технологий искусственного интеллекта.
«Это первая встреча в рамках начавшегося цикла. В новых реалиях совместно с участниками строительного рынка мы готовы оценивать социальную нагрузку и просчитывать каждый проект, находя баланс между интересами города и экономической эффективностью девелоперов. В этом помогут совместные действия застройщиков, банковского сообщества и правительства Красноярского края. Немаловажен и вопрос осведомленности потенциальных покупателей жилья о тенденциях на рынке», — рассказал управляющий Красноярским отделением Сбербанка Александр Нуйкин.
«Спасибо Сбербанку, что он откликнулся на запрос крупных девелоперов Красноярска и провел полезный для нас диалог, — отметил президент Национального объединения строителей Антон Глушков. — Данные, которыми поделился банк с помощью “Домклика” и Сбер2B, — это достоверная информация, основанная на больших числах и реальных сделках. Эти знания позволяют делать среднесрочные выводы, а красноярскому рынку недвижимости — оставаться на плаву, быть самобытным и обеспеченным качественным строительным комплексом. Кстати, именно это в конечном итоге имеет значение и для потребителя. Скажу, что в нашем регионе среди застройщиков установилась традиция доброй конкуренции, в результате чего достигнута самая низкая среди городов-миллионников Российской Федерации цена на квадратный метр жилья».