«Спрос на ипотеку растет»: Сбер и застройщики Красноярского края обсудили развитие рынка недвижимости

«Спасибо Сбербанку, что он откликнулся на запрос крупных девелоперов Красноярска и провел полезный для нас диалог, — отметил президент Национального объединения строителей Антон Глушков. — Данные, которыми поделился банк с помощью “Домклика” и Сбер2B, — это достоверная информация, основанная на больших числах и реальных сделках. Эти знания позволяют делать среднесрочные выводы, а красноярскому рынку недвижимости — оставаться на плаву, быть самобытным и обеспеченным качественным строительным комплексом. Кстати, именно это в конечном итоге имеет значение и для потребителя. Скажу, что в нашем регионе среди застройщиков установилась традиция доброй конкуренции, в результате чего достигнута самая низкая среди городов-миллионников Российской Федерации цена на квадратный метр жилья».