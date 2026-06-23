Ученые связали бедность в детстве с ускоренным биологическим старением

Ученые из Института Макса Планка и Колумбийского университета проанализировали данные 140 научных работ, охвативших почти 66 тысяч человек из 23 стран в возрасте от 0 до 86 лет. Для оценки скорости старения использовались эпигенетические часы — модели, анализирующие молекулярные изменения в ДНК. Дети из бедных семей биологически старели быстрее обеспеченных сверстников, а взрослые, выросшие в бедности, также показывали более высокий темп старения.