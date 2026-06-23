Ученые связали бедность в детстве с ускоренным биологическим старением

Международная группа ученых выяснила, что низкий социально-экономический статус — бедность и отсутствие образования — напрямую связан с ускоренным биологическим старением, причем эта закономерность проявляется уже в детском возрасте. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior.
Ученые из Института Макса Планка и Колумбийского университета проанализировали данные 140 научных работ, охвативших почти 66 тысяч человек из 23 стран в возрасте от 0 до 86 лет. Для оценки скорости старения использовались эпигенетические часы — модели, анализирующие молекулярные изменения в ДНК. Дети из бедных семей биологически старели быстрее обеспеченных сверстников, а взрослые, выросшие в бедности, также показывали более высокий темп старения.
— Важно то, что на биологические часы влияет не только индивидуальный выбор, но и условия жизни, — говорится в сообщении.
Это открывает возможности для разработки не столько медицинских, сколько социальных вмешательств.
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