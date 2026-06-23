Россиянам назвали четыре случая, когда стоит сдать анализ на чувствительность к антибиотикам

Так, врач может назначить анализ на чувствительность к антибиотикам в следующих случаях. Во-первых, если вы лежите в больнице и есть риск, что инфекция устойчива к стандартным препаратам. Во-вторых, если вы принимаете антибиотик дома, но через два-три дня состояние не меняется — лекарство не работает. В-третьих, если инфекции мочевого пузыря возвращаются снова и снова. И в-четвертых, если организм ослаблен — например, при ВИЧ или во время химиотерапии.