Россиянам назвали четыре случая, когда стоит сдать анализ на чувствительность к антибиотикам

Россиянам следует сдать анализ на чувствительность к антибиотикам в четырех случаях. Об этом сообщила клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Любовь Селиванова для KP.RU.
Так, врач может назначить анализ на чувствительность к антибиотикам в следующих случаях. Во-первых, если вы лежите в больнице и есть риск, что инфекция устойчива к стандартным препаратам. Во-вторых, если вы принимаете антибиотик дома, но через два-три дня состояние не меняется — лекарство не работает. В-третьих, если инфекции мочевого пузыря возвращаются снова и снова. И в-четвертых, если организм ослаблен — например, при ВИЧ или во время химиотерапии.
«В целом же большинству пациентов, которые лечатся амбулаторно, в рутинном порядке сдавать тест на чувствительность к антибиотикам не рекомендуется», — пояснила специалист.
По словам Селивановой, сейчас для подобного анализа берут материал из очага инфекции: соскоб слизистой, мазок из зева, моча, кровь и другие.
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