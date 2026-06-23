В Хабаровске заявки на участие в летнем «АмурФесте» уже подали 150 мастеров

В течение 11 и 12 июля гостей фестиваля также будут ждать развлечения на интерактивных площадках. Отдельная зона будет посвящена одной из главных тем фестиваля — спорту и летнему отдыху. В числе прочего на ней можно будет увидеть мастер-класс от школы акробатики. Также желающие смогут попробовать себя в цифровой иллюстрации, вязании на вязальной машине, составлении цветочных композиций, нейрографике и многом другом в зоне мастер-классов.