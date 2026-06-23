Расчистка реки Объяснения не спасет Владивосток от подтоплений — эксперт

Одной расчистки русла реки Объяснения может оказаться недостаточно для решения проблемы подтоплений во Владивостоке. Об этом заявил профессор департамента архитектуры и дизайна ДВФУ Павел Казанцев в ходе обсуждения будущего городской реки в рамках проекта ИА PrimaMedia «Владивосток: образ будущего».
По словам эксперта, сегодня основной вызов связан не столько с состоянием самого русла, сколько с изменениями, которые за последние десятилетия произошли во всём бассейне реки. Как отмечает Павел Казанцев, застройка значительно изменила механизм работы реки.
Естественные территории, которые раньше задерживали и впитывали осадки, постепенно уступили место дорогам, парковкам, промышленным площадкам и жилой застройке. В результате вода во время сильных дождей стала гораздо быстрее попадать в русло.
«По международной классификации увеличение поверхностного водотока в высокоплотной многоэтажной застройке по сравнению с лесными массивами может составлять до 5−8 раз. Если в лесу во время сильного дождя поверхностный сток составляет около 10%, то в плотной городской среде — до 85%», — объясняет эксперт.
По его словам, сегодня проблема заключается не только в объёме воды, поступающей в реку, но и в скорости её поступления. Во время ливней городская среда практически перестаёт выполнять функцию естественного регулятора стока.
«Скорее всего, когда русло реки перестраивали в прямолинейный водосброс в 1960-х годах, в расчётах не учитывалась последующая утрата лесных массивов и активная застройка сопок в верховьях бассейна. Это может привести к новым подтоплениям приречной территории даже при расчистке русла», — считает Казанцев.
В качестве одного из возможных решений эксперт предлагает использовать концепцию «города-губки», которая сегодня всё активнее применяется в мировой практике. Её главная идея заключается в том, чтобы не отводить дождевую воду максимально быстро за пределы городской территории, а задерживать её внутри городской среды, постепенно возвращая в природный цикл.
«Философия такого подхода очень проста — задержать и впитать», — говорит Казанцев.
На практике речь идёт о целом комплексе решений. Это могут быть зелёные крыши и фасады, дождевые сады, специальные пониженные газоны, способные временно накапливать воду во время сильных осадков, а также восстановление природных элементов вдоль рек.
Особое внимание эксперт предлагает уделить долине реки Объяснения. По его мнению, на отдельных участках могут появиться польдеры — специально созданные понижения рельефа, которые принимают избыточный объём воды во время ливней и постепенно освобождаются после окончания паводка.
«Польдеры могут быть размещены на приречной территории в среднем течении реки Объяснения, что поможет снизить риск подтопления территории в её нижнем течении. Если учитывать возможность выноса части расположенных здесь промышленных и хозяйственных объектов, такие территории могут работать как своеобразные ловушки для избыточного стока во время сильных дождей», — считает эксперт.
По словам Казанцева, подобные решения уже применяются во многих городах мира, которые сталкиваются с последствиями изменения климата, интенсивных осадков и высокой плотности застройки.
Объяснения будущего: сможет ли забытая река стать новым символом Владивостока.
От очистки русла и борьбы с подтоплениями до парков и прогулочных маршрутов — эксперты оценили, какой потенциал скрывает река Объяснения.
Ранее ИА PrimaMedia в рамках проекта «Владивосток: образ будущего» разбиралось, каким может стать будущее реки Объяснения — самой полноводной реки города, которая сегодня остается практически незаметной для большинства жителей. Вместе с экспертами редакция попыталась заглянуть на несколько десятилетий вперед и выяснить, способна ли территория, долгие годы ассоциировавшаяся с промзонами, гаражами и подтоплениями, превратиться в общественное пространство, экологический коридор и один из элементов будущего Владивостока. В ходе обсуждения специалисты предложили ряд сценариев развития реки — от создания прогулочных зон до более необычных проектов, связанных с использованием ее уникальных природных особенностей.