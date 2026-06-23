Расчистка реки Объяснения не спасет Владивосток от подтоплений — эксперт

Ранее ИА PrimaMedia в рамках проекта «Владивосток: образ будущего» разбиралось, каким может стать будущее реки Объяснения — самой полноводной реки города, которая сегодня остается практически незаметной для большинства жителей. Вместе с экспертами редакция попыталась заглянуть на несколько десятилетий вперед и выяснить, способна ли территория, долгие годы ассоциировавшаяся с промзонами, гаражами и подтоплениями, превратиться в общественное пространство, экологический коридор и один из элементов будущего Владивостока. В ходе обсуждения специалисты предложили ряд сценариев развития реки — от создания прогулочных зон до более необычных проектов, связанных с использованием ее уникальных природных особенностей.